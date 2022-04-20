Во время переговоров находящегося с визитом в России армянского премьера Никола Пашиняна с российским президентом Владимиром Путиным стороны пришли к общему выводу о необходимости продолжения борьбы с любыми проявлениями неонацизма, расизма, ксенофобии, дискриминации по национальному, языковому или религиозному признакам.

Помимо этого Россия и Армения собираются также вместе противостоять пересмотру итогов Второй мировой войны и фальсификации истории. На фоне этого заявления к руководству Армении возникает закономерный вопрос – а как же быть с героизацией приспешника немецких фашистов Гагерина Нжде?

Сегодня не прекращаются дискуссии о героизации Нжде и судя по неудавшемуся в январе текущего года намерению Союза армян России продемонстрировать показ фильма, посвященного этому приспешнику немецких фашистов, очевидны попытки перенести этот культ уже и на российскую территорию.

Автор откровенно расистской идеологии «цехакронизм», Гарегин Нжде разработал свою идеологию, основанную на расовом разграничении не только между армянами-арийцами и неармянами, но и на разделении на неравные расы внутри самого армянского этноса с высшим сословием, именуемым «цехамарды».

Идеология «цехакронизма» делает врагами даже армян. По мнению Нжде, есть худшая часть армян, именуемая «таканк» и ставшая частью внешнего врага, которая не имеет никаких обязанностей перед армянской нацией и государством, но всегда что-либо требует для себя.

В мае 2019 года МИД России опубликовал доклад «О ситуации с героизацией нацизма», в котором Гарегин Нжде назван «неоднозначным политическим деятелем националистического толка, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». Также связь Нжде с Третьим Рейхом подтверждают данные Минобороны России.

Официальная точка зрения российских спецслужб по поводу Гарегина Нжде изложена в статье «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в шестом томе «Тайная война: Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», изданной Главной редакционной комиссией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу.

Там сказано: «В рамках агентурного дела на абвергруппу-114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной Армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск».

В 1948 году Нжде был осужден Особым совещанием при Министерстве государственной безопасности СССР за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии и приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Несмотря на эти факты в самой Армении Нжде возвеличен до ранга национального героя. В 2016 году в центре Еревана в его честь был установлен памятник. Именем Нжде называют улицы, проспекты и площади по всей Армении.

Когда тема возвеличивания Нжде в Армении была поднята со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева 7 мая 2019 года на саммите СНГ в Ашхабаде, Пашинян привел нелепые доводы в защиту приспешника немецких фашистов. Позднее он также обвинил Азербайджан в возвеличивании Мамед-Эмина Расулзаде, который якобы сотрудничал с Третьим рейхом. Смехотворные попытки Пашиняна противостоять истине только подтвердили правоту в отношении Нжде.

Справедливости ради стоит сказать, что и в Армении не все считают Нжде героем. Так, год назад заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, выступая на армянском телевидении, заявила: «Идеология Нжде – это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа».

С учетом этого существует надежда, что в Армении найдутся силы, которые смогут противостоять опасным идеям Нжде, приведшим армянское общество к политике ненависти к Азербайджану и Турции. В первую очередь подобные идеи мешают армянам рационально осмыслить сегодняшние реалии и установить прочный мир с Азербайджаном и Турцией. И раз об этом с Пашиняном зашел разговор в Москве, то для Армении настало время избавляться от опасного идеологического груза, не позволяющего стране идти по пути добрососедства и благоденствия.

Асиф Айдынлы