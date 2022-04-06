Конфликт в Украине может продолжаться довольно длительное время, он далёк от завершения. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления перед представителями профсоюзов.

«Сегодня Киев всё ещё стоит, и это правительство [Украины] всё ещё руководит. Эта борьба ещё далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться ещё долгое время», — сказал хозяин Овального кабинета.

При этом американский лидер пообещал, что Соединённые Штаты будут и дальше поддерживать Киев, украинский народ и борьбу за свободу.

«И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьёзно», — добавил Байден.