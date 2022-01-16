Надо ли искать Назарбаева?

Кульминация казахстанских событий, как видно, осталась позади, и тренд на стабилизацию все больше укореняется. Это радует. Но один из заглавных вопросов острого, точнее, палящего сюжета все еще открыт.

Им задаются все, кто не остался равнодушным к резкой перемене внутриполитической погоды в стране, которая во всех смыслах была предсказуемой, самодостаточной и привлекательной. А, собственно, почему была? Она есть и будет.

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Пока же вопрос о местонахождении Назарбаева по-прежнему без ответа. Он волнует, как многочисленных сторонников Елбасы, так и тех немногих, кто норовил видеть в человеке, сотворившем чудо Центральной Азии, воплощение зла и несчастий. Но ответ есть, и он более чем убедительный.

Нурсултан Назарбаев — всюду на казахстанской земле, на облике городов и сел, в умах и сердцах соотечественников, на воссозданной им многоцелевой конструкции современной инфраструктуры, которая стала спасением для нации, подарив ей сотни тысяч рабочих мест, веру в себя, достаток и надежду.

Он был и остался воспитанником советской школы, которая взрастила его в традиционном стиле для борьбы за торжество системы. Но когда Назарбаев возглавил национальную советскую республику, стало ясно, что борьба пойдет за выживание качающейся системы. К концу 80-х она настолько загнулась, что цель спасения на глазах стала превращаться в химеру.

Главной причиной надвигающегося коллапса стала ошибочная политика советского руководства в таком краеугольном вопросе, как отбор и расстановка кадров.

В обойме коммунистической партии было не мало сильных и дееспособных людей, которые обладали исключительными качествами антикризисных управленцев. Гейдар Алиев, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов, Владимир Щербицкий, Минтимер Шаймиев и многие другие выдающиеся деятели и государственники. Они обладали потенциалом и навыками, которых с лихвой хватило бы не только для выправления положения, но и для возвращения советам статуса первой державы.

Бездарность и продажность Михаила Горбачева, его команды стали бичом многомиллионного народа. Его преступно предали и бросили на произвол судьбы.

Все, кто льет крокодиловы слезы по утрате советской системе, по краху канувшей идеологии с его абсурдными парадигмами (идеологемами) наподобие «пролетарского интернационализма и дружбы народов», не отдают себе отчета в том, что выступают на стороне пугающей безграмотности и зашоренности.

На излете советской системы наступило время прагматиков, но этого не осознали безграмотные лидеры.

Распад империй — неизбежный процесс, ибо геополитические исполины, как правило, рождаются на крови и несчастьях угнетенных и униженных. Бесправные люди гнут спину ради удовлетворения прихотей тех, кто получает власть на блюдечке и не осознает ответственности ни перед современниками, ни перед будущими поколениями. Но история памятливее людей, и она не боится правды.

Кем были выше названные политики-титаны, не вписавшиеся в келейную структуру посредственных лидеров позднего СССР, показали постсоветские годы.

Оказавшиеся во власти в новых государственных образованиях, а некоторых из них люди на местах ждали и требовали, как истых спасителей, раскрыв невиданные грани таланта созидателей, оказались на недосягаемой высоте. Приняв вызовы тяжелых времен, они решительно пошли навстречу к шквальным ветрам, чтобы преодолеть трудности. Этим заставили людей поверить в себя и сотворить собственную судьбу.

Нурсултан Назарбаев — один из живых символов нового времени не только для казахстанцев, но и для других народов. Уж настолько он тонко понимал семантику сложных процессов, умел принимать деликатные решения, и этими способностями вселял в современников чувство уверенности.

Спектр его неординарных видений и возможностей однозначно свидетельствовал о том, что на критическом изломе времени во главе Казахстана находится феноменальный человек, умеющий точно определять природу запутанных явлений. Он успешно находил универсальные решения.

После окончания холодной войны было ясно, что пришло время новых, более изощренных испытаний для человечества. Еще до падения Берлинской стены западные политтехнологи напророчили неотвратимость острых коллизий на почве межнациональных и межрелигиозных трений.

Предвестниками зловещих прогнозов стали события на Балканах и на пространстве дышащего на ладан СССР.

Многонациональный Казахстан реально находился в зоне повышенного риска в силу пестрого состава населения. Мудрый Назарбаев сделал ход конем, создав Ассамблею, нет, не народов, а единого народа Казахстана. Он прекрасно разбирался в перипетиях межнациональных и межконфессиональных вопросов, поэтому представил соотечественникам единственно верную концепцию обустройства жизни общества со ставкой на гражданина.

Если говорить шахматным языком, Назарбаеву удался тонкий пешечный прорыв, когда человеку без регалий и особых возможностей открылась перспектива, и он воспользовался своим шансом двигаться без протекции.

Стипендию «Болашак» первый президент учредил еще в 1993 году, когда была тотальная нехватка средств, и постсоветская стагнация душила всех и вся.

Несмотря ни на что, были изысканы средства для обучения граждан в лучших вузах мира за счет бюджета. Кадры, главным образом молодые, стали направляться в передовые вузы мира для подготовки по специализациям, которые были определены в качестве приоритетных для прорыва. Финансирование охватило сферу магистратуры, аспирантуры и докторантуры, а также краткосрочных стажировок. Расчеты оправдались.

Колонну квалифицированных кадров пополнили граждане из всех регионов и общин, живущих в Казахстане. Представителям титульной нации никаких преимуществ дано не было.

После окончания обучения стипендиатам полагалось вернуться в страну и проявить себя в работе в одной из компаний республики. Обязательный срок отработки составляет 3-5 лет. Возвращались и до сих пор возвращаются.

Амбициозные планы развития, которые выдвинул Елбасы, всегда выдерживали логику прагматизма. Железная ставка на человеческий фактор себя оправдала, и потому планы по превращению Казахстана в одного из мировых лидеров к 2050 году были восприняты в стране и мире самым серьезным образом.

Страна, успешно преодолевшая испытания постсоветским кризисом, укрепила государственность и национальную экономику, добилась усиления устоев гражданского общества. Внутренняя стабильность, опирающаяся на общественное согласие, позволила Казахстану превратиться в одного из региональных лидеров и обрести международный авторитет.

В Казахстане всюду, в центре и на местах люди, поверили лидеру, убедились, что Назарбаев не желает превращения Казахстана в картографическую субстанцию, а полон решимости создать полноценное правовое государство, в котором гражданин вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности почувствует себя хозяином положения.

В новой столице есть знаковое строение под названием Пирамида. В уникальном комплексе разместился Дворец Мира и Согласия. Свое название здание получило, благодаря первому мероприятию, которое состоялось в 2006 году — Конгрессу Мировых Религий. По инициативе Елбасы стал проводиться на постоянной основе.

В основу идеи была заложена замечательная мысль о стимулировании диалога с целью разрешения имевшихся этно-религиозных конфликтов, а также предупреждения новых обострений.

Не раз главы крупнейших мировых конфессий съезжались во Дворец ради обсуждения и поиска путей преодоления региональных проблем и конфликтов. Символично, что на казахстанской земле родились несколько универсальных идей, позволивших выработать работающие модели разрешения конфликтов.

Астанинский процесс оказал неоценимую помощь для решения сирийской проблемы. Были и другие активы, способствовавшие созданию миссий посредников в контексте других, не менее сложных региональных проблем.

Мобильная система интеграции, задуманная Назарбаевым, дала всходы, как внутри страны, так и за ее пределами. Она же позволила диверсифицировать инструменты позитивного влияния.

Богатая управленческая импровизация закрепила за первым президентом репутацию блестящего мастера власти. Он смог продемонстрировать высший пилотаж в реализации тонкой политики, в которой ключевую роль сыграла мягкая сила. Она стала усилителем реализации намеченных целей.

Назарбаев мечтал о создании генеративной системы управления, которой была бы подвластна функция непрерывного перерождения. Он ее и создал, потому в его видениях все время расширялись горизонты планирования, а недостатка в жизненных ресурсах не было.

Благодаря его силе и влияния на массовое сознание, Казахстан быстро преодолел период государственного взросления, и это не осталось незамеченным. Его труд под названием Республика Казахстан это не миф и не абстракция, а реальность, которая заставляет с собой считаться.

Первый президент, Елбасы Нурсултан Назарбаев навсегда вписал свое имя в историю не только собственной страны, но и современности, в славную летопись.

Казахстанцам знакомы эффекты шоковых встрясок, ставших следствием, нет, не злого рока, а банальных человеческих пороков и зложелательства. Не забылись события 1986 года, провалы стремных первых лет независимости, вызванных мимолетным брожением, наконец, кошмары января 2022 года.

Невзирая ни на что, в умах большинства казахстанцев доминирует вера в себя, зиждущаяся на понимании, что начало большого пути преодолено с честью, и ни в коем случае нельзя останавливаться.

Жить в пространстве, пропитанном надеждой и убежденностью, дорогого стоит, и это главное.

После известных горестных событий история Казахстана продолжается. Невозможно оборвать то, что затрагивает судьбы поколений, воссоздает блага и сулит новые откровения.

Тофик Аббасов, автор Minval.az