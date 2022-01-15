«Агент Бузова»: чьи уши торчат в истории с Пекресс?

Мадам Валери Пекресс, та самая скандальная особа, которая в статусе кандидата в президенты Франции посещала Ханкенди без разрешения властей Азербайджана, вновь старательно раздувает скандал имени себя. Госпожа Пекресс весьма бурно и эмоционально отреагировала на интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, где глава государства напомнил о ее поездке в Карабах и отметил: «Это была организованная поездка, так как Валери Пекресс не смогла поехать в желаемом сопровождении, они поехали ограниченным числом. С ней были бывший министр иностранных дел Франции, еврокомиссар Барнье и один депутат. Они тайно въехали туда и вернулись. Это стало известно после их возвращения, так как, наверное, они опасались, что мы остановим их в Лачинском коридоре. Потому что если бы мы знали, что они находятся там, то однозначно не выпустили бы их обратно. Лачинский коридор находится под нашим контролем. Вы были в Шуше, видели. Мы можем остановить там любую машину, и никто ничего не может нам сказать. Так что такие случаи происходят, этого нельзя допускать и этому должен быть положен конец».

Как должен был повести себя в такой ситуации дальновидный политик? Для начала, люди, которые имеют даже малейшие представления о международном праве и признанных границах, в такие ситуации не попадают. Вряд ли госпожа Пекресс так «перебрала накануне», что не понимала, куда и зачем ее везут. Но если не разобралась/не поняла/бес попутал/принимающая сторона ввела в заблуждение, то пытаются по мере сил погасить скандал.

Но госпожа Пекресс идет своим путём. И на встрече с журналистами заявила: «Вы понимаете, насколько серьезна эта угроза в адрес кандидата в президенты Франции, которoй говорят, что она не может ехать куда захочет? Во всяком случае, я могу сказать, что эти угрозы меня не запугивают и мне бы хотелось услышать реакцию ответа правительства Франции на эту угрозу со стороны главы иностранного государства в адрес кандидата в президенты Франции. Я считаю, что оглушительное молчание правительства очень шокирует». Ей тут же торопливо «попискивают в поддержку» Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) и Координационный совет организации «Христиане Востока в опасности» (CHREDO), которые тоже, оказывается, «осуждают эти заявления, сделанные по телевидению, и призывают Францию потребовать объяснений и извинений за этот акт запугивания кандидата в президенты, а если таковых не последует, то отозвать своего посла из Баку и выслать посла Азербайджана во Франции».

Намеренно оставим в стороне, как поведёт себя в этом скандале МИД Франции, которому теперь решать, что делать — или держать паузу, или объяснить мадам Пекресс и ее подпевалам-лоббистам, что признанных границ никто не отменял, международного права и национального законодательства тоже, как и ответственности за их нарушение, кстати говоря, и если госпоже кандидату об этом напомнили, то негоже истерить, топать ножками и требовать немедленной сатисфакции. Тем более не станем подробно останавливаться на таких персонажах, как CCAF и СCHREDO — чего еще ждать от платных лоббистов?

Просто, как бы это помягче, сама мадам Пекресс вряд ли не понимала, во что ее втягивают. Это не Катя Лель, не Сосо Павлиашвили и даже не Александр Лапшин.

Другое дело, что тут изрядную пищу для размышлений дают некоторые пикантные подробности ее биографии. Напомним: госпожа Пекресс владеет русским языком, который выучила, как «раскопала» еще в марте 2016 года Le Monde, в советских лагерях для зарубежной коммунистической молодежи. То, что в этих лагерях шёл активный подбор «кандидатов на вербовку» для КГБ, уже давно «секрет Полишинеля». А юная Валери, из весьма влиятельной французской семьи, представляла понятный интерес. Юность, проведённая в «коммунистических лагерях», не помешала ей стать правым политиком. Но вот дружба с Москвой осталась. В 1990-1991 году мадам Пекресс оказывается на стажировке в посольстве Франции в СССР, где уже с ней «завязывает контакт» Сергей Жирнов — офицер управления «С» ПГУ КГБ СССР, действующий под журналистским прикрытием. И вот «общение» это явно затянулось. Жирнов по протекции Пекресс успел поучиться в ENA — французской школе подготовки старших государственных служащих, среди выпускников которой аж 7 премьер-министров Пятой республики, даже получить в 2002 году во Франции политическое убежище… Переписываться с бывшим офицером КГБ (которые, напомним, бывшими не бывают) мадам Пекресс прекратила только в 2007 году.

Но и сегодня Жирнов хранит переписку с ней и двусмысленно шутит, что «если однажды Пекресс станет президентом, то эта переписка будет стоить много золота». Между делом вышеупомянутая дама мелькнула и в свите экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона во время его визита в Москву. Фийон, напомним, «вылетел» из высшего эшелона французской политики именно из-за излишней дружбы с Кремлем, а в Москву прибыл, чтобы засвидетельствовать перед российскими властями: он-де категорически не согласен с политикой официального Парижа в отношении Сирии. То, что госпожа Пекресс сегодня столь активно сотрудничает с «армянским лобби», тоже неудивительно. В Москве об этом не любят говорить вслух, но это самое «армянское лобби», которое «вдруг» стало богатым и влиятельным в шестидесятые-семидесятые годы ХХ века, «набрало сил» именно за счет финансовых вливаний Кремля, где не без успеха использовали это самое лобби против Турции, пытаясь расколоть по крайней мере южный фланг НАТО и рассорить Анкару с ее союзниками, действуя как бы «под чужим флагом». Сегодня, судя по многим признакам, та же схема разворачивается уже против Азербайджана, который пытаются рассорить с «коллективным Западом», действуя от имени самого же Запада. Во втором десятилетии наступившего века главная роль поручалась здесь немецким левым, то бишь «газпромовскому лобби» в Германии, которое вдруг ну до невозможности озаботилось «соблюдением прав человека» в Азербайджане. А теперь обратились к старой и проверенной агентуре из числа армянских лоббистов. Где есть такой «ценный кадр», как Валери Пекресс — дамочка, готовая менять как перчатки свои убеждения, заделаться «правым политиком» после юности, проведённой в коммунистических молодежных лагерях, оказаться замешанной в весьма сомнительной сделке по продаже компании, принадлежащей ее супругу, устраивать «политические обнимашки» с агентами КГБ и запалить скандал в отношениях Франции с Азербайджаном. То есть, назовём вещи своими именами, торговать оптом и в розницу интересами прежде всего собственной страны. А когда ее публично уличают в том, что ее рвение на армянском направлении входит в клинч с законом, устраивает публичную истерику. Как утверждают, в Великобритании во времена Маргарет Тэтчер ходила такая шутка: «В политике полно баб обоего пола, хорошо что во главе правительства настоящий мужик». Мечтала ли мадам Пекресс стать столь же сильной фигурой в мировой политике, сказать трудно. Только вот ведёт она себя, как бы это помягче, примерно как звезда «Дома-2» Ольга Бузова со своими слезливыми истериками в коридорах и гримерках.

И вот если эта дамочка действительно сделает еще один шаг по карьерной лестнице, для Азербайджана это будет неприятно, но не смертельно. А вот о самой Франции так не скажешь. Но это уже проблемы самих французов.

Нурани, обозреватель Minval.az