«Золотой капкан»: кто еще попадётся в него?

В Армении любят мечтать и строить грандиозные планы. Здесь уже пытались развивать IT-технологии и грезили мечтами о «второй Силиконовой долине», но получили только массовое бегство программистов из страны. Рассчитывали стать туристическим центром, но на деле сегодня из Армении бегут даже специалисты из «ресторанной» сферы. Планировали превратить Армению в региональный финансовый центр и «второй Сингапур», но в реальности получили ситуацию, о которой, напомним в который уже раз, весьма язвительно высказался один из местных финансистов: «Армянский фондовый рынок похож на жабу, которой отрезали лапки, но ждут, что она прыгнет».

Но, пожалуй, наибольшего внимания здесь заслуживают «золотые миражи». На добычу золота и огранку алмазов в Армении возлагались нешуточные надежды. И были периоды, когда «ювелирка» вроде бы демонстрировала рост, но…

Теперь в Армении вновь «сезон золотых миражей». Советник министра экономики по ювелирной отрасли Гагик Мкртчян в беседах с журналистами делится блестящими перспективами новой структуры — госкомпании «Айалмаст» («Армалмаз»). Она станет централизованным закупщиком алмазов для всех армянских предприятий. Как поясняют в Ереване, и российская корпорация «Алроса», крупнейший поставщик алмазов в Армению, и южноафриканская компания De Beers, мировой монополист на алмазном рынке, дают возможность напрямую закупать сырье и выбирать алмазы только крупным закупщикам. В число которых армянские предприятия не попали. Все, что остается «за бортом», «Алроса» группирует в лоты и выставляет их на аукционы. При этом покупатели должны брать эти лоты полностью. И вот теперь в Армении полагают, что, создав госкомпанию, смогут увеличить объемы закупок и, как следствие, получат право выбирать алмазы.

Более того, в Армении намерены строить еще и аффинажный завод по очистке золота. Строго говоря, сама Армения экспортирует золото, но это, условно говоря, «полуфабрикат», для промышленности, в том числе ювелирной, нужно очищенное золото, а для этого нужны аффинажные заводы, которых у Армении нет. В результате драгоценный металл приходится завозить. А в этом году для Армении истек срок изъятия по пошлине на импорт золота из третьих стран. Но, как уверяют в Ереване, скоро все наладится — еще несколько лет назад такое намерение изъявил известный швейцарский бизнесмен армянского происхождения Вардан Сирмакес.

А вот тут нужны подробности. Для начала, значительная часть золота, которое экспортировала Армения, добывалось на оккупированных азербайджанских землях, прежде всего в Кельбаджарском и Зангиланском районах. Сегодня, как уже указывал Minval.az, экспорт золота из Армении упал вдвое.

Более того, грандиозные планы по строительству аффинажного завода тоже, мягко выражаясь, под большим вопросом. Вардан Сирмакес, соучредитель и генеральный директор всемирно известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group, действительно обещал построить в Армении аффинажный завод, в 2014 году. Но тогда же занялся…грабежом золота на месторождении Веджнели в оккупированном на тот момент Зангеланском районе Азербайджана. Сегодня Генпрокуратура Азербайджана расследует уголовное дело, где в качестве обвиняемых проходят Валерий Меджлумян, официальный глава армянской компании Vallex Group, которая во время оккупации и вела разработку месторождения Веджнели, исполнительный директор компании «Base Metals» Артур Мкртумян и…финансовый инвестор Vallex Group, гражданин Швейцарии Вартан Сирмакес. Более того, Азербайджан уже готовит и имущественные иски, причем речь идет о весьма серьёзных суммах. Так что в ближайшее время господину Сирмакесу, скорее всего, будет не до инвестиций в Армению. Более того, как бы он сам не вчинил иск властям Армении, которые так его подставили и не объяснили, что инвестировать ему предложили в грабеж чужих оккупированных земель. Так что настоящая причина «золотого кризиса» в армянской ювелирке — вовсе не пошлины. Просто Армению вышвырнули пинком с чужих оккупированных земель вообще и чужих золотых рудников в частности.

Да и с блестящими перспективами «Айалмаста» не все так радужно, как хотелось бы. Мкртчян, рассказывая о блестящих перспективах армянской алмазной отрасли, «забывает» указать, что в период бурного роста армянской «ювелирки» большинство армянских предприятий по огранке алмазов занимались не огранкой, а «отмыванием» алмазов, поступавших на рынок из районов региональных войн в Африке. Более того, есть серьезные основания предполагать, что именно по армянским каналам (а у армянского криминала очень серьезные позиции в контрабанде золота и алмазов, вплоть до того, что даже во французской кинокомедии «Разиня» шайку контрабандистов, пытающихся перевезти через границу крупный алмаз, возглавляет «мсье Сароян» в исполнении Луи де Фюнеса) переводила свои активы в бриллианты бенладеновская «Аль-Каида». Именно после этого в мире серьезно усилили борьбу с алмазной контрабандой, и армянская ювелирная отрасль тут же «пустила пузыри».

И на этом фоне у команды Пашиняна не так уж много шансов выбраться из «золотого капкана». Куда Армения угодила исключительно по собственной вине. И для которой сегодня ювелирная отрасль превратилась в «чемодан без ручки», который бросить жалко, а нести тяжело.

И да, в действительности в этом «чемодане» вовсе не золото и бриллианты, а «вещдоки» преступлений.

Нурани