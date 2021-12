Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар поприветствовал возвращение Арменией двух азербайджанских военнослужащих.

«Приветствуем вчерашнюю передачу двух военнослужащих. Это важный гуманитарный жест, укрепляющий доверие», — написал Клаар в Twitter.

Welcome the handover of two 🇦🇿servicemen by🇦🇲 yesterday. An important humanitarian gesture that strengthens confidence.

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) December 21, 2021