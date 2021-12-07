Прокурор потребовал посадить Вугара Сафарли на 11 лет

Продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли и занимавших высокие должности в этом фонде Буньямина Исмаилова, Адалета Велиева, Надира Мамедова, Бахтияра Фатуллаева, Темкина Халилова, Тельмана Таирова, Валеха Оруджева, Тахмины Ягубовой, Шахина Ибрагимова и Намига Гаджиева.

На процессе, который проходил сегодня под председательством судьи Азера Пашаева в Бакинском суде по тяжким преступлениям, выступил прокурор, передает АПА.

В своем выступлении прокурор отметил, что в ходе судебного рассмотрения предъявленные обвиняемым обвинения подтвердились, потребовал признать виновным бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ (ФГПРСМИ) Вугара Сафарли и приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Было отмечено, что частичное возмещение Вугаром Сафарли причиненного ущерба следует считать смягчающим обстоятельством, использовать его арестованное имущество для возмещения ущерба. Было отмечено также, что В.Сафарли не имеет права занимать должность в госучреждениях в течение 3 лет.

Прокурор потребовал приговорить других обвиняемых по уголовному делу – Надира Мамедова, Буньямина Исмаилова, Тельмана Таирова, Адалета Велиева, Намига Гаджиева к 7 годам, Темкина Халилова, Валеха Оруджева, Шахина Ибрагимова и Бахтияра Фатуллаева к 2 годам лишения свободы.

Отмечено, что нужно отменить меру пресечения в виде передачи под надзор полиции, избранную в отношении обвиняемых в ходе судебного следствия и арестовать их в зале суда.

Прокурор потребовал приговорить обвиняемую по уголовному делу Тахмину Ягубову к 6 годам лишения свободы условно.

Гособвинитель потребовал также удовлетворить гражданский иск, предъявленный по уголовному делу Государственным агентством развития медиа.

Адвокаты попросили суд предоставить им время для выступления.

Процесс продолжится 14 декабря.