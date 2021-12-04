Новые игры Вашингтона: США объявят о ряде санкций на фоне «Саммита за демократию»

Министерство финансов США на следующей неделе введет ряд санкций в рамках проводимого американской администрацией «Саммита за демократию». Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По его данным, рестрикции коснутся лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии. Минфин отказался предоставить конкретную информацию о тех, кого затронут ограничительные меры. Ведомство также объявит о предложениях, которые направлены на ликвидацию лазеек в законодательстве, позволяющих коррупционерам использовать рынок недвижимости.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициативу США по созыву 9-10 декабря «Саммита за демократию» междусобойчиком и одним из «наиболее одиозных прожектов» Вашингтона. Он указал на то, что «западники целенаправленно разрушают сформированную по итогам Великой Победы международно-правовую ооноцентричную архитектуру, пытаются подменить ее выгодным только им неким порядком, основанным на правилах». По словам министра, «очевидно, что [Вашингтоном] взят курс на создание новых разделительных линий в международных делах, на этот раз в контексте противостояния группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества».

Вашингтон намерен провести 9-10 декабря в режиме видеоконференции «Саммит за демократию», на который соберутся лидеры государств, правозащитники и бизнесмены. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань и Армения, однако в этом перечне нет Азербайджана, Турции, КНР, России и ряда других стран.