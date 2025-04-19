62 ученика из 12 средних школ, расположенных в селах Хыналыг, Сёхюб и Халтан Губинского района, не смогут принять участие в выпускном экзамене по общему (9-летнему) среднему образованию, который будет проводиться 20 апреля.

Из-за обильного снегопада в Губинском районе закрыты дороги, ведущие в населенные пункты в этих направлениях.

Заведующий сектором образования Губинского района Губа-Хачмазского регионального управления образования Парвиз Нурмамедов сообщил, что по поводу сложившейся ситуации было направлено обращение в соответствующие государственные органы. Ученикам, которые не смогут принять участие в завтрашнем экзамене по уважительной причине, будет разрешено принять участие в аналогичном экзамене, который состоится в мае.