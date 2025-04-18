Председатель комитета по международным делам Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий в интервью азербайджанским журналистам отметил, что рано или поздно мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан.

По его словам, в первую очередь, нужно убрать из Конституции Армении то, что касается Карабаха, передает Азертадж.

Слуцкий прокомментировал риск нарушения стабильности на Южном Кавказе на фоне милитаризации и вооружения Армении внешними игроками.

«Если они рассчитывают на то, что Армения вооружится и отобьет Карабах, то пусть не рассчитывают – этого никогда не произойдет. Пусть вооружается хоть до зубов — Азербайджан все равно сильнее. Нужно положить конец этому противостоянию и двигаться по пути мирного созидания в интересах людей, которые живут на Южном Кавказе, а не в угоду собственным амбициям».

Также Слуцкий отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выполнил главный своего великого отца – вернул домой Карабах.

«И сегодня Карабах стремительно обустраивается. Могут быть какие-то вопросы, но это не может разлучить наши страны, наши народы и наших президентов. И сегодня, вспоминая недавний подвиг славных сынов азербайджанского народа, которым могли бы гордиться их отцы и деды, герои Великой Отечественной войны, мы говорим: Карабах — это Азербайджан», — отметил Слуцкий.

Леонид Слуцкий коснулся и отношений между Азербайджаном и Россией:

«Российско-азербайджанские отношения ничем нельзя испортить. Мы исторически, географически, культурно обречены быть вместе. Мы вместе прошли самую кровопролитную войну в истории человечества и 9 мая будем вместе отмечать великую Победу».