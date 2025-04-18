Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Мадат Бабаян признался, что в составе вооруженных сил Армении участвовал в совершении Ходжалинского геноцида. Бабаян подтвердил, что находился в Ходжалы 25 и 26 февраля 1992 года и убивал мирных безоружных азербайджанцев.

«Нас туда повел руководитель нашего отряда. Его звали Генрик Тамразян. Цель состояла в том, чтобы изгнать азербайджанцев из Ходжалы», — сказал он.

По словам Бабаяна, в Ходжалы все приказы отдавал Аркадий Ширинян по кличке «Холостой».

«А нам отдавал приказы Ваник Петросян. Приказ открыть огонь по безоружным людям и убивать их отдал Ваник. Он и Аркадий отрезали живым пальцы, а у трупов — уши», — сказал обвиняемый.

Он подтвердил, что они пришли в Ходжалы с оружием и использовали бронетехнику. Бабаян признался в своем участии в убийстве безоружных людей, добавив: «Мы совершили ошибку».

Обвиняемый сообщил, что видел в Ходжалы около 150 трупов, среди которых были тела детей, стариков и женщин, и что армянские солдаты грузили их в машины и увозили.