Подписание итогового мира между Азербайджаном и Арменией зависит от дальнейших шагов армянской стороны. Об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По словам министра, согласование текста мирного договора является результатом усилий обеих сторон и подписание документа станет завершающим этапом мирного процесса.

«Теперь все зависит от действий армянской стороны. Иногда официальные лица Армении говорят о намерении внести поправки в конституцию. Однако подробности, например о каким именно поправках идет речь, неизвестны», — сказал Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в настоящее время все стороны, включая официальный Ереван, признают юридическую и фактическую принадлежность Карабаха Азербайджану.

«Это однозначно свидетельствует о том, что вопрос Карабаха закрыт. В этой связи возникает логичный вопрос: почему Армения продолжает настаивать на сохранении Минской группы? Возможно, это связано с какими-то долгосрочными планами? В противном случае мы не видим никакого рационального объяснения подобной позиции», — добавил министр.