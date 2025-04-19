Сирия и Азербайджан обсудили, какую роль Баку мог бы сыграть в восстановлении нефтегазового сектора Сирии, сообщили изданию Middle East Eye источники, знакомые с вопросом.

Один из источников сообщил, что правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR помогла разрабатывать нефтяные и газовые месторождения на северо-востоке Сирии, в районе, который в значительной степени контролируется поддерживаемой США вооруженной группировкой «Сирийские демократические силы».

«Сирия хочет уравновесить каждого регионального игрока. Участие Турции и Азербайджана в эксплуатации нефтяных и газовых месторождений даст чувство уверенности в отношении Израиля», — сказал второй источник, знакомый с мышлением сирийского правительства.