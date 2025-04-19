Прямые переговоры между Баку и Ереваном, по мнению главы МИД Азербайджана, являются наиболее эффективным инструментом для разрешения существующих разногласий.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Двусторонний диалог приносит большие результаты, чем переговоры с участием посредников, говорит он.

Министр также подчеркнул, что все страны мира, в том числе Армения, признают де-юре и де-факто принадлежность Карабаха Азербайджану.

«Это значит, что вопрос Карабаха давно закрыт. Возникает вопрос, почему Армения все еще настаивает на Минской группе? Может у Еревана есть какие-либо планы на будущее? В противном случае, мы не можем найти логичного ответа на этот вопрос», — сказал Байрамов.