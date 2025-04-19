Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным.

«Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня сроком на 30 дней. Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова», — написал Сибига в своем X-аккаунте.