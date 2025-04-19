Два самолета Airbus A321 авиакомпании «Армянские авиалинии», которые до недавнего времени были зарегистрированы в Армении как EK-AAB и EK-AAD, были переданы Турции и зарегистрированы в парке авиакомпании Southwind Airlines.

Об этом сообщает армянское издание Hetq.am.

Ранее самолет EK-AAB эксплуатировался российской авиакомпанией Northwind Airlines, но был зарегистрирован на Бермудских островах. После начала российско-украинской войны, когда российская авиация оказалась под западными санкциями, этот самолет был выведен из состава парка авиакомпании Northwind Airlines и весной 2022 года передан Стамбулу, а примерно через год он оказался в распоряжении Armenian Airlines.