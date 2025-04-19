Вашингтон планирует организовать еще одну встречу спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России для обсуждения рамочного соглашения по урегулированию конфликта в Украине.

Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники.

По их сведениям, США представили рамочное соглашение в Париже на переговорах с представителями Европы и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил об имеющемся плане министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Среди его положений CNN отмечает готовность США признать Крым российской территорией и прекращение огня вдоль линии фронта.

Вашингтон рассчитывает продолжить работу над деталями рамочного соглашения в Лондоне на следующей неделе. Одновременно США планируют очередную встречу с российской стороной, в ходе которой Уиткофф попробует убедить Москву присоединиться к плану Вашингтона.