Глава МИД Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с председателем Шуры палестинского движения ХАМАС Мухаммедом Дервишем и членами Политбюро организации.

Как сообщили источники в МИД, на встрече были обсуждены усилия, направленные на достижение прекращения огня в Газе.

В ходе переговоров было отмечено, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу, стремясь обречь палестинский народ на голод. Подчеркнута необходимость более активных усилий международного сообщества по обеспечению доступа гуманитарной помощи в регион.

На встрече было подчеркнуто, что попытки изгнать палестинцев с их родной земли недопустимы.

На встрече, где также была рассмотрена ситуация на Западном берегу, было обращено внимание на то, что шаги, предпринимаемые Израилем с целью увековечения оккупации, достигли масштабов, угрожающих региональному миру.

Кроме того, на встрече обсуждались усилия по достижению согласия между палестинскими группировками.

Фидан подчеркнул важность обеспечения единства между палестинскими группами и подтвердил готовность Турции оказывать всяческую поддержку в этом направлении.