Захарова: Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной не может идти речи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины речи не идет. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает «Газета.ру».

Дипломат напомнила, что речь идет о конфликте между киевским режимом, с одной стороны, и самопровозглашенными республиками Донецком и Луганском — с другой. Анкара, в свою очередь, имеет развитые отношения с Киевом, она могла бы побудить украинские власти начать прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

«Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, начать добросовестно выполнять Минские соглашения в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», — сказала представитель МИДа.

По мнению Захаровой, именно такая позиция Анкары, а не поставка Украине вооружения, может внести реальный вклад для восстановления мира в Донбассе.

Представитель российского МИДа также подчеркнула, что проблема в разрешении кризиса на юго-востоке Украины заключается не в том, что не хватает форматов или институтов для ведения переговоров, а в том, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства по Минским договоренностям. Она отметила, что эти договоренности Киеву не навязывались и Украина сама принимала участие в выработке этого документа.