Коротченко: Пашиняну было жестко указано на его место и необходимость выполнения трехстороннего заявления

26 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении по армяно-азербайджанскому урегулированию. Это третья встреча глав трех государств, организованная Владимиром Путиным в связи с произошедшей осенью прошлого года второй Карабахской войной, которая завершилась подписанием 9-10 ноября 2020 года «Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта».

Трехсторонняя встреча должна была пройти ровно в годовщину подписания трехстороннего заявления и на ней должны были быть подписаны документы о конкретной реализации проектов транспортных коридоров и запуску процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, однако армянская сторона в последний момент отказалась от участия во встрече. На этом фоне появилась информация о подготовке при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля переговоров президента Азербайджана и Армении 15 декабря в Брюсселе.

Буквально через несколько дней после этого сообщения Кремль объявил о проведении в Сочи 26 ноября переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении.

По итогам сочинских переговоров президенты России, Азербайджана и премьер Армении приняли заявление. Владимир Путин сообщил, что стороны договорились до конца года разработать механизмы демаркации и делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, Путин указал на то, что стороны «подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей и прежде всего в качестве первого шага говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения». По словам российского лидера, на этой неделе рабочая группа по разблокированию транспортно-экономических связей под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении соберутся в Москве «для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях».

Добавим, что лидеры всех трех стран публично очень высоко оценили итоги встречи.

И даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, от которого, как считали в экспертном сообществе, можно было ожидать каких-то относительно резких заявлений в связи со статусом проигравшей в войне страны, отметил, что встреча была очень позитивной и «оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи». Кроме того, премьер Армении заявил, что «по вопросу открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас общее представление, как эти коммуникации будут работать».

Итоги трехсторонней встречи в Сочи «Москва-Баку» комментирует политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

— Россия и Азербайджан на трехсторонней встрече в Сочи занимали консолидированную позицию. Безусловно, все попытки Никола Пашиняна навязать свою повестку кончились для него безрезультатно. Любой физиономист, который посмотрит на лицо премьера Армении во время саммита – а он сидел надутый, зло сверкая глазами, и лицо президента Азербайджана, выражающее спокойствие, уверенность в себе, станет понятно, кто проиграл эту встречу, а кто выиграл.

Путин по итогам встречи принципиально заявил о необходимости открытия транспортных коридоров в регионе, имеется в виду, в частности, Зангезурского коридора. Плюс российский лидер обозначил необходимость создания азербайджано-армянской комиссии по делимитации и демаркации границы. Этот вопрос Армения и Азербайджан будут решать друг с другом при консультационной помощи России, без вмешательства каких-либо третьих сил. Я думаю, состоявшаяся встреча — это дипломатический успех России и Азербайджана, особенно, учитывая тот факт, что Никол Пашинян всячески пытался такую встречу заблокировать, отказаться от поездки в Россию, что он и сделал в годовщину подписания трехстороннего заявления, и в итоге провести саммит без участия России в Брюсселе, где планировал при поддержке ЕС и стоящими за Европой Соединенными Штатами Америки устроить обвинительный процесс над Азербайджаном. У него реализовать эту задумку не получилось. Итоги сочинского саммита обнулили попытки Армении устроить в Брюсселе политическое шоу.

Вместе с тем, Никол Пашинян на трехстороннем саммите вновь попытался продвинуть тему решения «всех оставшихся вопросов» между Арменией и Азербайджаном в рамках Минской группы ОБСЕ, заявив, что, дескать, встречи в любых форматах хороши, но все же надо вести переговоры через Минскую группу. И здесь попытки Еревана протащить эту идею были пресечены. Пашинян хочет через Минскую группу вести переговоры о несуществующем статусе несуществующего сепаратистского образования, но этого не будет.

Также в итоговое заявление лидеров Пашинян не смог протащить вопрос о так называемых армянских «пленных» — диверсантах, который Ереван так упорно пытается решить. То есть по итогам саммита была зафиксирована к реализации вполне конкретная повестка – разблокирование транспортно-экономических связей и делимитация, вопросы, которые Армения пыталась блокировать. Но ей еще раз дали понять, что ей придется идти на мир.

На саммите Владимир Путин вел себя как дипломат, но это была жесткая дипломатия в отношении страны, которая все это время пыталась блокировать реализацию трехстороннего заявления. Москва предлагала Николу Пашиняну приехать на трехстороннюю встречу 9 ноября, но он отказался. Потом все узнали, что в декабре в Брюсселе пройдет саммит, организованный Евросоюзом и по сути Пашиняном. После этого, Путин, полагаю, употребил силовую дипломатию и заставил Пашиняна все-таки прибыть в Россию. Премьеру Армении было жестко указано на его место и необходимость выполнения трехстороннего заявления.

Хочу обратить внимание, что президент России перед трехсторонней встречей сначала принял Алиева, очень по-дружески его приветствовал, это было заметно по кадрам, как он с явным удовольствием принял Ильхама Гейдаровича, обсудил все моменты, а потом уже пригласили Пашиняна.

Сейчас Путин и Алиев на сочинском саммите в определенной степени завинтили гайки. Президент России показал, что именно Москва остается главным посредником по Карабаху, что Запад не смог перехватить инициативу, поставил условие Армении по выполнению пунктов трехстороннего заявления по открытию транспортных коммуникаций в регионе и началу процесса делимитации.

Будет ли до конца года начат процесс реализации Зангезурского коридора? Увы, думаю, что до саммита в Брюсселе Пашинян ничего делать не будет. Кроме того, Армения объявила о намерении участвовать в «саммите демократии», на который ее Соединенные Штаты с удовольствие позвали. Премьер Армении сейчас начинает большую геополитическую игру против России и Азербайджана, ориентированную на помощь ему Европы и США. Сейчас еще больше активизируется армянское лобби — самодостаточный политический игрок на поле Южного Кавказа.

На саммите в Брюсселе Пашинян попытается разыграть американскую и европейскую карту. Да, Россия проведением саммита в Сочи снизила возможности по продвижению Арменией своей повестки на брюссельском саммите, но, боюсь, Армения не остановится. Это мой прогноз, возможно, я окажусь неправ.

Сейчас в Армении идет консолидация русофобских, антироссийских сил. Мы видим, что помимо политических маргиналов, которые выступают с русофобскими заявлениями, в Армении начинают оформляться политические течения более широкого плана, где будет уже консолидированная антироссийская позиция, будут формироваться новые структуры, которые должны повести Армению по западному пути.