В США убили известного рэпера

В США застрелен рэпер Янг Дольф. Преступление было совершено в Мемфисе, штат Теннесси. Об этом, как пишет «Лайф», сообщает Fox News ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным местного отделения телеканала, музыканта убили у магазина. По словам сотрудников торговой точки, стреляли из подъехавшего автомобиля.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C

— Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021