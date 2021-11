Bloomberg: Хакеры взломали электронную почту ФБР

Хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований (ФБР), разослав с нее десятки тысяч писем якобы от имени Министерства внутренней безопасности США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания The Spamhaus Project, специализирующаяся на отслеживании спама и связанных с ним киберугрозах, опубликовала в Twitter изображение письма. Как видно на фото, в сообщениях хакеры предупреждают о возможной кибератаке.

«Срочно: злоумышленник в системе», — говорилось в теме послания. Получателям рекомендовали проверить все внутренние электронные системы, поскольку в них якобы проник злоумышленник — киберэксперт Винни Тройя, который предположительно связан с группой хакеров-вымогателей TheDarkOverlord. При этом уточняется, что к письмам не было прикреплено какого-либо вредоносного программного обеспечения.

В ФБР подтвердили факт взлома хакерами его электронной почты. В бюро уточнили, что инцидент произошел утром 13 ноября, а также добавили, что сообщения были отправлены с учетной записи @ic.fbi.gov. ФБР призвало пользователей быть осторожными и сообщать о любых подозрительных действиях. О произошедшем также осведомлено Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США.

«Это текущая ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить никакой дополнительной информации», — заявили в пресс-службе ФБР.

Как пояснил агентству глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, у ФБР есть несколько систем для обмена электронными письмами. Он выразил мнение, что взломанная сеть использовалась не для передачи засекреченной информации, а для связи с общественностью и обмена несекретными данными.

В компании The Spamhaus Project предположили, что целью хакерской атаки был подрыв репутации Тройи и завал ФБР звонками. Эксперты также не исключили, что киберпреступники пытались заставить людей в спешке внести изменения в системы.

These emails look like this:

Sending IP: 153.31.119.142 (https://t.co/En06mMbR88)

From: [email protected]

Subject: Urgent: Threat actor in systems pic.twitter.com/NuojpnWNLh

— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021