Лукашенко: Беларусь и РФ работают как одно государство, при этом оставаясь суверенными

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ фактически работают как одно государство, при этом оставаясь суверенными.

«Мы сейчас работаем фактически (да есть споры, как я сказал, противоречия, а что внутри России их нет? И между нами есть), но мы работаем как одно государство. Назовите, где мы строим наши отношения как разные государства?» — сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

По его словам, на новом этапе интеграцию переосмыслили. «Зачем людей пугать, что кто-то потеряет независимость и суверенитет? Что Россия вступит в состав Беларуси, а Беларусь в состав России, ну зачем про это говорить? Надо просто делом заниматься и делать. Вот суть нашей интеграции сегодня. На новом этапе мы ее переосмыслили», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что не хотел, чтобы развитие интеграционных процессов воспринимали так, будто он хочет «привести Беларусь в состав России». «Нет сегодня политика в Беларуси, который бы это смог сделать. Нам можно было в середине девяностых <…>. А сейчас появились уже два поколения после этого. А это другие люди», — отметил Лукашенко.

По его словам, у президентов РФ и Беларуси есть понимание этого. «Мы с Путиным это понимаем. И потом, вы знаете, если после распада Советского Союза мы в мозгах понимали, что единство и интеграция — это обязательно объединение, то время сейчас поменялось, — сказал Лукашенко. — Мы, будучи суверенными государствами, настолько умны — я уже говорил про себя и про Путина, — имея два суверенных государства, можем иметь настолько тесные отношения, что как в едином государстве будет».