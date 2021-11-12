Конституция Азербайджана — свод законов и правил, записанных в сердце граждан

12 ноября в Азербайджане отмечается День Конституции, принятой в 1995 г. Именно она стала первой Конституцией в истории современной независимой Азербайджанской Республики.

На самом деле, Конституций Азербайджана было несколько, но приняты они были во время нахождения Азербайджана в составе СССР: так, первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 г. на I Всеазербайджанском съезде Советов. Новая редакция Конституции Азербайджанской Республики, соответствующая Конституции СССР 1921 г., была принята 14 марта 1921 г. на IV Всеазербайджанском съезде Советов.

21 апреля 1978 г. была принята последняя Конституции Азербайджанской ССР, которая, как и прежние конституции, соответствовала Конституции СССР.

После обретения Азербайджаном независимости создалась острая необходимость в подготовке новой Конституции. Для этого под руководством президента Гейдара Алиева была создана специальная комиссия, проект Конституции вынесен на всенародное обсуждение.

12 ноября 1995 г. решением всенародного референдума принята первая Конституция независимого Азербайджана, которая с тех пр является главенствующим сводом законов, прав и обязанностей граждан страны.

Но как мы воспринимаем, как мы понимаем этот день сегодня? Для кого-то – он просто звук, и не более, для кого-12 ноября обычная календарная дата, но на самом деле день рождения Конституция – это гораздо больше, чем просто дата, если, конечно же, внимательно ее изучить и вникнуть во все ее мудрые главы.

События последнего года, вошедшего в новейшую историю Азербайджана как года победоносного, доказали: для большинства мыслящих граждан Конституция Азербайджана начинается с 5-й Статьи (Единство народа), в которой говорится следующее:

I. Народ Азербайджана един.

II. Единство народа Азербайджана составляет основу Азербайджанского государства. Азербайджанская Республика является общей и неделимой родиной всех граждан Азербайджанской Республики.

Недавняя 44-дневная война эту статью блестяще доказала: народ сплотился в единое целое, встав на защиту родины, не разделяя друг друга на этнические группы.

Многочисленные представители всех народов, живущих в Азербайджане, взяли в руки оружие и отстояли территориальную целостность страны, потому что в Конституции записан еще одни священный принцип, согласно Статье 11 (Территория)

I. Территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима.

II. Территория Азербайджанской Республики неотчуждаема.

III. Азербайджанская Республика никому ни в какой части и ни в каком виде не передает свою территорию; государственные границы могут изменяться только на основе волеизъявления народа Азербайджана, выраженного путем референдума, проводимого по решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики среди всего населения Азербайджана.

Далее, примечателен важный факт: в священной войне для Азербайджана 44-дневной войне солдаты не разделяли друг друга на языковые группы, ибо согласно Статье 21 (пункт II) Азербайджанская Республика обеспечивает свободное использование и развитие других языков, на которых говорит население. И, помимо этого, у войны один язык, который понимают все, взявшие в руки оружие, встав на защиту родины.

Отметим, что единство народа являлось основополагающей силой, благодаря которой 44-дневная война закончилась полной победой Азербайджана: 30-летняя оккупация законных территорий Азербайджана армянскими захватчиками закончилась. Но остался один важный вопрос: смогут ли армяне, проживающие в Карабахе, жить комфортно? Исчерпывающий и четкий ответ дал глава государства Ильхам Алиев, расставив своим разом все точки над i.

По словам Ильхама Алиева, сейчас в стране живут тысячи армян, которых «никто не трогает». «У нас нет никаких проблем с армянским народом», — подчеркнул глава государства. «Армяне, живущие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами. Надеюсь, что после того, как этой оккупации будет положен конец, наши народы помирятся. В настоящее время в Азербайджане живут тысячи армян, которых никто не трогает. Они наши граждане. У нас нет никаких проблем с армянским народом», — подчеркнул глава государства.

Ответ И. Алиева гармонирует со Статьей 28 «Право на свободу». И гласит она следующее:

I. Каждый имеет право на свободу.

II. Право на свободу может быть ограничено только в предусмотренном законом порядке путем задержания, заключения под стражу или лишения свободы.

III. Каждый, кто законно находится на территории Азербайджанской Республики, вправе свободно передвигаться, выбирать место жительства и выезжать за пределы Азербайджанской Республики.

IV. Гражданин Азербайджанской Республики имеет право в любое время беспрепятственно возвращаться в свою страну.

Кроме того, глава государства руководствовался в своей речи так же и Статьей 31 (Право на безопасное проживание), гласящей:

I. Каждый имеет право на безопасное проживание.

II. Запрещается посягать на жизнь какого-либо лица, на его физическое и духовное здоровье, собственность, жилье, применять в отношении него насилие, за исключением случаев, предусмотренных законом.

И, наконец, согласно пункту 1 Статьи 32, каждый гражданин Азербайджана имеет право на личную неприкосновенность.

Сможет ли Армения похвалиться аналогичными действиями? Никогда! Ибо в моноэтнической соседней стране практически не осталось представителей иных народов, только представители «титульной» нации, настроенной крайне негативно в отношении представителей других национальностей, тех же самых русских – не смотря на активную помощь России, разместившей миротворческий контингент в определенной части Карабаха с целью наблюдения и урегулирования ситуации, в том числе и для «защиты карабахских армян» (правда, не понятно – от кого и от чего). Но даже не смотря на этот факт, в Армении антирусские настроения идут по нарастающей, и ситуация уже довольно критическая. А все это происходит потому, что армяне никогда не умели ценить дружбу и не уважали никого кроме себя. Наш народ напротив всегда отличался толерантностью и уважением – и к национальным группам, и к другим представителям различных вероисповеданий, ибо согласно Статье 44 (Право на национальную принадлежность)

I. Каждый вправе сохранять свою национальную принадлежность.

II. Никто не может быть принужден к изменению своей национальной принадлежности.

Кроме того, согласно 18-й Статье, свобода вероисповедания в Азербайджане — право, предусмотренное в конституции Азербайджанской Республики, позволяющее всем гражданам страны выбирать и исповедовать любую религию без ограничений, так же предусмотрено уважение к представителям любых религиозных конфессий в нашей стране. И мы эти правила свято соблюдаем. Пример – бережное отношение к христианскому храму в освобожденной от армянской оккупации Шуше, сохранение армянской церкви в центре Баку. А что может взамен показать Армения? Разграбленные и полуразрушенные азербайджанские мечети, в которых оккупанты устраивали стойла для скота?

А значит, Конституция в нашей стране создавалась с учетом тонкостей гражданского сознания, с учетом воспитания, традиций и менталитета. Мы все достойны этого документа, и очень надеемся, что он всегда будет гарантом нашей безопасности, независимости и процветания в будущем.

Пройдут годы, и сознание народа, которое будет формироваться уже в стране, вышедшей из списка стран с «замороженным военным конфликтом», переменится. И потому очень хочется верить, что переменится так же и сознание тех, кто сегодня считает День конституции простой календарной датой, ибо наша Конституция – свод правил и свобод, записанных в человеческом сердце.

Яна Мадатова