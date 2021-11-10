С начала 2021 года Армению покинуло около 3% населения страны



Находящаяся в удручающем положении экономика Армении вынуждают многих покидать страну. Хотя мониторинг миграционных процессов остается неофициальным и поэтому нет точной документации, косвенная статистика для измерения миграционных потоков вытекает из разницы между количеством въезжающих в страну армян и выезжающих из нее, передает «Вестник Кавказа».

Хотя на протяжении трех лет с 2018 по 2020 год этот показатель был положительным — то есть в страну въехало больше армян, чем выехало — в 2021 году ситуация резко изменилась. По официальным данным, за три квартала 2021 года из Армении выехало на 103 тысячи жителей больше, чем въехало. Это около 3% населения страны. Самая крупная волна эмиграции пришлась на первый квартал года, когда чистая убыль населения составила почти 64 тысячи человек.

Аналитики считают, что основной причиной эмиграции остается экономика, но ситуация в области безопасности и другие вызовы, с которыми страна столкнулась после войны, также играют роль. В 2020 году ВВП Армении сократился на 7,6%. «Во время тянущегося с прошлого года экономического кризиса люди исчерпали все свои сбережения, — сказал экономист Грант Микаелян. — Мы видим медленное движение денежных средств, но высокую инфляцию».

Вопрос демографии беспокоит Армению уже давно: с момента обретения независимости в 1991 году население страны сократилось примерно на 600 тысяч человек (около 15%) из-за высокого уровня миграции в сочетании с низкой рождаемостью.

Микаелян отметил, что ориентир для 2021 года — это не годы ему предшествующие, а другие «кризисные годы», пережитые Арменией с момента обретения независимости. Он назвал в их числе 1998 год, когда был экономический кризис, усугубленный политическим кризисом, а также глобальный экономический спад 2008 года. «Оба этих года сопровождались резким всплеском миграции, — добавил экономист. — Я думаю, что в этом и следующем году у нас будет аналогичная картина, вероятно, сопоставимая с теми кризисными годами».

Эту оценку поддержал глава Миграционной службы Армении Армен Казарян: «Миграция тесно связана с экономической ситуацией — в годы, когда все нормально, уезжает меньше людей. Периоды с 2004 по 2006, с 2018 по 2020 были хорошими годами для экономики, и темпы миграции тогда были меньше». Казарян добавил, что поскольку основная часть уезжающих приходится на сезонную трудовую миграцию в Россию, реальная картина миграции станет ясной к концу года, когда люди вернутся в Армению на новогодние каникулы.

Но имеются признаки того, что еще больше армян могут переехать в Россию окончательно. По данным Федеральной миграционной службы России, в первой половине этого года примерно 22 тыс. граждан Армении получили российское гражданство. Это стало самым высоким показателем за последние четыре года.

Тяжелая послевоенная ситуация также повлияла на состоятельных граждан Армении. «Некоторые семьи уезжают, так как боятся, что их детей заберут в армию, они боятся подвергнуть опасности жизнь своих детей, — сказал Микаэлян. — Также есть люди, которые не верят, что у их страны есть будущее, и решают связать свое будущее с другой страной. Мы видим эту тенденцию среди людей с нормальным доходом».

Экономист и демограф Рубен Еганян проводит исследование в сфере миграции совместно с ООН, уделяя особое внимание факторам, связанным с послевоенной ситуацией. По словам Еганяна, исследование будет завершено в феврале 2022 года, но первые выводы указывают на то, что из-за ограничений на передвижение, связанных с пандемией COVID-19, темпы миграции могут быть медленнее. «Поток постоянной эмиграции сейчас заморожен, и это связано с внешними факторами, а не с Арменией, — сказал он. — Возможно, многие люди хотят уехать, но не могут».

По словам Еганяна, хотя сезонная трудовая миграция в основном обусловлена экономической ситуацией, теперь есть дополнительные факторы, которые затрудняют проведение исследования. Он добавил, что многие из опрашиваемых не хотят отвечать или скрывают свое настоящее мнение о миграции. «Социальные, моральные, психологические аспекты проблемы, а также послевоенная и безобразная политическая ситуация влияют на отношение людей со всех сторон, — заключил Еганян. — Людям надоело. Я бы назвал это послевоенным шоком, недоверием, они не доверяют никаким организациям».