Россия отправит на 2 недели космонавтов на Луну

Для отправки на Луну российских космонавтов потребуется четыре запуска с промежутками в один месяц между каждым. Об этом рассказал один из сотрудников РКК «Энергия» в рамках XXII Научно-технической конференции учёных и специалистов, которая проходит в эти дни в формате онлайн.

«Для организации лунной экспедиции на данный момент рассматривается вариант запуска пилотируемой миссии к Луне с помощью четырёхпусковой схемы полёта с использованием ракет-носителей тяжёлого класса «Ангара-А5В», — говорится в его тезисах, которые приводит «Лайф».

Предполагается, что первая ракета должна вывести на околоземную орбиту лунный взлётно-посадочный комплекс, с которым состыкуется запущенный спустя месяц транспортный корабль. Пока всё это направляется к Луне, на околоземную орбиту отправится экипаж на пилотируемом корабле «Орлёнок». Последняя ракета запустит ещё один транспортник, который, состыковавшись с «Орлёнком», отвезёт космонавтов к Луне. На окололунной орбите они соберут взлётно-посадочный комплекс, после чего на спускаемом аппарате высадятся на поверхности естественного спутника Земли.

«Предполагается, что экипаж проведёт на Луне около двух недель», — отметили специалисты.

На обратном пути космонавты состыкуются с «Орлёнком» на лунной орбите, после чего отправятся на родную планету. При этом в «Энергии» уточнили, что уже рассмотрели возможные нештатные ситуации и разработали способы их парирования.