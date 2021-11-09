В Россию вновь доставили урановые отходы из Франции



В Кингисеппский район Ленобласти из Франции привезли 20 контейнеров с регенерированным ураном. Партия прибыла в порт Усть-Луга, сообщает российское отделение Greenpeace.

Это третья по счету поставка, которую Россия принимает на своей территории по контракту Orano и «Росатома». Вскоре прибудут еще 13 контейнеров, передает «Росбалт».

В порту опасные отходы погрузят на железнодорожные платформы, чтобы отправить их в Северск.

Несмотря на заявления «Росатома» о том, что уран переработают и добудут из него топливо для атомных станций, экологи протестуют против такой транспортировки.

«Даже если этот уран полностью переработают, больше половины составит обедненный уран, который будет непригоден для большинства действующих реакторов», — объясняют экологи Greenpeace, добавляя, что в Томской, Свердловской, Иркутской областях и Красноярском крае уже порядка миллиона тонн опасного сырья. Кроме того, после переработки регенерированного урана могут образоваться радиоактивные отходы, добавляют эксперты.

Экологи Greenpeace призывают всех неравнодушных подписать обращение к властям Франции, премьер-министру России Михаилу Мишустину, компании Orano и Госкорпорации «Росатом» с требованием прекратить ввоз «урановых хвостов» в Россию. Обращение уже подписали 12,5 тыс. человек.