Русская община Азербайджана отметила День Победы

В Центре русской культуры в Баку состоялся круглый стол, посвященный Дню Победы Азербайджана во Второй карабахской войне. Его организаторами стали Русская община Азербайджана и Бакинско-азербайджанская епархия РПЦ, пишет портал «Москва-Баку».

Мероприятие под названием «Железный кулак» собрало вместе представителей русской общины, участников Карабахской войны и членов семей погибших в войне военнослужащих. Среди них – Юлия – сестра погибшего Александра Солнцева, Айнур – супруга погибшего Дениса Пронина, Валерий Дышин – отец шехида Фуада Мамедова.

Глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин поздравил азербайджанский народ с Днем Победы. «Хочу пожелать счастья и благополучия, чтобы азербайджанский народ больше на знал слова «война». 30 лет мы ждали этого момента, когда, наконец, наши войска освободят захваченные территории, а беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои дома. Настало время, когда президент Ильхам Алиев воодушевил свой народ, сподвиг его на героизм. Весь народ поднялся на защиту Карабаха, мы все горели желанием победить. В рядах вооруженных сил Азербайджана были и русские, и евреи, и лезгины, это произошло потому, что наш народ всегда был един. Я сегодня хочу также выразить глубокие соболезнования доблестным матерям, именно они воспитали таких замечательных воинов, ставших шехидами. А тех, кто остался жив, хочу поблагодарить и пожелать им здоровья. Спасибо за самоотверженность и героизм, проявленный в ходе войны», — рассказал Забелин. От имени Русской общины он также вручил грамоты за героизм и подарки участникам войны и родственникам шехидов.

Cекретарь Бакинского епархиального управления архимандрит Алексий (Никоноров) отметил, что долгие годы Азербайджан стремился решить карабахский конфликт мирным путем. «Этому способствовали и усилия Русской православной церкви. Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Москве организовал трехстороннюю встречу с участием председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде и католикосом всех армян Гарегином II. С одной стороны, чтобы поговорить о проблемах, которые можно решить на этом уровне, а также показать, что конфликт не имеет религиозной подоплеки. Это не война христианства с исламом, совсем иные геополитические интересы были заложены в основе этой проблемы», — отметил архимандрит Алексий.