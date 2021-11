МИД Азербайджана: 8 ноября — дата, которая изменила историю!

Спустя 28 лет разлуки — 8 ноября 2020 года — наш флаг вновь был поднят в Шуше.

8 ноября — дата, которая изменила историю! С Днем Победы!

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Twitter.

8 noyabr 2020-ci il tarixində,28 illik həsrətdən sonra bayrağımız yenidən #Şuşa|da ucaldı.

8 noyabr-tarixi dəyişən tarix!

Zəfər Günümüz Mübarək!

City of #Shusha was liberated by 🇦🇿i Army on 8 November 2020.#HappyVictoryDay,#Azerbaijan!#VətənMüharibəsi#QarabağAzərbaycandır! pic.twitter.com/wTVqiprsaF

