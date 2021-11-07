МИД Азербайджана: 8 ноября — дата, которая изменила историю!

8 ноября, 00:31, 2021

Спустя 28 лет разлуки — 8 ноября 2020 года — наш флаг вновь был поднят в Шуше.

8 ноября — дата, которая изменила историю! С Днем Победы!

Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Twitter.