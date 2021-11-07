МИД Азербайджана: 8 ноября — дата, которая изменила историю!

Спустя 28 лет разлуки — 8 ноября 2020 года — наш флаг вновь был поднят в Шуше.
8 ноября — дата, которая изменила историю! С Днем Победы!
Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Twitter.
8 noyabr 2020-ci il tarixində,28 illik həsrətdən sonra bayrağımız yenidən #Şuşa|da ucaldı.
8 noyabr-tarixi dəyişən tarix!
Zəfər Günümüz Mübarək!
City of #Shusha was liberated by 🇦🇿i Army on 8 November 2020.#HappyVictoryDay,#Azerbaijan!#VətənMüharibəsi#QarabağAzərbaycandır! pic.twitter.com/wTVqiprsaF
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 7, 2021