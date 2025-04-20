Папа Римский Франциск выступил перед верующими с пасхальным благословением на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик выразил надежду на мирное будущее, призвав к прекращению боевых действий в горячих точках и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся.

«Я бы хотел бы, чтобы мы снова могли надеяться на то, что мир возможен! Из Храма Гроба Господня, Храма Воскресения Христова, где в этом году Пасху празднуют в один день католики и православные, пусть свет мира воссияет на всю Святую Землю и на весь мир», — отмечается в обращении понтифика, который затем передал слово главе Службы папских литургических церемоний монсеньору Диего Равелли.

Равелли заявил, что Папа Римский глубоко обеспокоен катастрофической ситуацией в Газе, особенно положением христианского населения, страдающего от насилия, разрушений и гуманитарного кризиса. Глава РКЦ призвал к немедленному прекращению огня и молился о поддержке христиан на Ближнем Востоке, а также о мире в Йемене, Мьянме, Конго, Судане, Южном Судане и Украине.

Понтифик не оставил без внимания и Южный Кавказ. Он призвав к молитвам за подписание и успешную реализацию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Собравшиеся на площади громко аплодировали Папе Римскому. В соответствии с давней традицией, после речи Равелли понтифик благословил всех и отпустил грехи.