Глава Пентагона Пит Хегсет отправил в частный чат Signal, где состоят его жена, брат и адвокат, секретную информацию о готовящихся ударах по хуситам в Йемене. Об этом сообщает The New York Times, информацию подтвердили CNN и Reuters.

13 марта Хегсет переслал в чат под названием «Defense | Team Huddle» данные о расписании полётов F/A-18 Hornet, участвующих в операции. Источники уточняют, что чат был создан в январе ещё до его назначения и включал около десяти человек из близкого круга.

Жена министра, экс-продюсер Fox News Дженнифер Хегсет, не является сотрудницей Минобороны, но сопровождала мужа на встречах с иностранными военными. Брат и адвокат Хегсета, входящие в чат, работают в Пентагоне, но цель рассылки им военных данных остаётся неясной.