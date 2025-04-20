Пожар на объекте в Бинагадинском районе Баку полностью потушен. В результате происшествия сгорело 650 кв.м территории склада общей площадью 1600 кв.м.

Остальная часть склада была защищена от пожара, удалось избежать распространения огня на другие объекты.



15:48 На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре на объекте в Бинагадинском районе.

На место происшествия оперативно выехали силы Государственной службы пожарной охраны. Тушение продолжается.

В связи с пожаром на улице Саттара Бехлулзаде в Бинагадинском районе введены ограничения на движение транспорта по проспектам Зия Буниятова и Ататюрка, а также по улицам Джафара Хандан, Эджеми Нахчивани в направлении улиц Саттара Бехлулзаде и Агасадыг Герайбейли.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения Дорожная полиция принимает соответствующие меры.



