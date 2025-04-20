Писатель, сценарист, лауреат литературной премии «Ясная Поляна» Рагим Джафаров рассказал о том, с какими трудностями из-за своей национальности столкнулся, пытаясь снять квартиру в Москве. Об этом 32-летний литератор рассказал в соцсети Facebook.

«Аренда квартиры в Москве для человека с моим именем и фамилией всегда сопряжена с определенными… огорчениями, скажем так. Поэтому я стараюсь во всем этом участвовать по минимуму. Причем забавно, из объявлений уже давно пропало вот это вот «только для славян», потому что как-то не очень прилично вроде бы, но на самом деле это создало дополнительные сложности. Раньше сразу было понятно, мол вот это объявление рассматривать смысла нет, а теперь проблемы возникают только когда человек узнает мое имя», — отметил писатель.

В итоге чтобы не тратить свои нервы, пишет Рагим, поиском квартиры занимается либо специально обученный риелтор, либо его жена Вера, либо они обе: «Соответственно если нехристи не приветствуются, то об этом узнает риелтор и без меня доложит Вере, а она просто ищет дальше то, что нам подходит. Бережет мою психику».

Но тут, по словам автора поста, схема дала сбой: «Классное объявление, хорошая квартира, место, цена, все устраивает. Наш риелтор предварительно все пошуршала. Риелтор, который сдает квартиру, созвонился с Верой, чет там поговорили. Все вроде всех устраивает. А дальше… Так как мы с Верой сейчас оба не в России, то встречаются два риелтора перетереть за сделку, подписаться, внести залог и так далее. Проходит полчаса, звонит наш риелтор и не знает, как вообще передать, все что услышала. Тетенька как бы сильно на опыте, но тут даже ее пробрало. Набор тезисов и требований арендодателя после того, как он узнает, что меня зовут Рагим Джафаров. Вот что мешало как-то раньше поинтересоваться жильцами, раз это принципиальный вопрос, а не на моменте вписывания данных в договор?»

Следом, рассказывает Рагим, риелтор заподозрила, что его жена Вера — азербайджанка: «Вера Богданова, родившаяся и всю жизнь прожившая в Москве, в этот момент прямо на моих глазах стала Вера-ханым». А затем попросила прислать семейную фотографию.

«Чтобы убедиться, что с нами с Верой можно иметь дело, риелтор хочет посмотреть нашу семейную фотографию. Хрен знает, как он это по фото выясняет, я бы скорее понял, если бы он попросил меня прислать дикпик, для определения моей религиозной принадлежности», — подшучивает Рагим.

Но и на этом все не закончилось: «И вот дальше внимание. Это самое крутое. Ко всей предыдущей хрени я уже привык (это учитывая, что я гражданин РФ и почти всю жизнь прожил в Москве), но тут совершенно новая история, с которой я никогда раньше не встречался. Человек узнает, что мы оба писатели и… требует ссылки на наши книги, чтобы почитать и узнать, нет ли в них чего-то эдакого запрещенного. А с меня еще нужны данные по сценариям и пьесам. А то вдруг что-то политическое. И вот если мы все эти требования выполним, то тогда, он все рассмотрит и может быть разрешит нам арендовать квартиру».