Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит удерживать позиции на юге Сирии. Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в ходе визита в регион.

«Мы вошли сюда, потому что Сирия развалилась. Мы удерживаем ключевые позиции и находимся на передовой, чтобы лучше защитить себя. Отсюда мы видим всех на этом хребте», — отметил он, имея в виду горный массив Хермон на Голанских высотах.

Сообщается, что Замир провёл оценку ситуации с безопасностью в южной части Сирии, а также утвердил вместе с командирами планы оборонительных и наступательных действий.