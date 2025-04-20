Украина предлагает остановить минимум на 30 дней любые удары дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре. С данной инициативой выступил сегодня украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сегодня не было воздушных тревог. Следовательно, это формат тишины, которая достигнута и которую легче всего продлить. Украина предлагает отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок минимум 30 дней с возможностью продления», — отметил он.

По его словам, если РФ не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она «хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну».

При этом Зеленский указал на то, что фактически на всех основных направлениях фронта Россия не соблюдала свое же обещание тишины.