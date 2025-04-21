Компания из Азербайджана вложит около 1,4 млрд руб. в строительство теплиц для выращивания бананов в Невинномысске. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Ставропольского края Антона Доронина.

Проект предполагает создание теплиц общей площадью 15 гектаров. Согласно заявлению Доронина, анализ рынка показал высокую востребованность продукции, что делает проект экономически привлекательным. «Рынок настолько глубокий, что производимая предприятием продукция будет востребована», — отметил министр.