Бывший руководитель компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов возглавил новый рейтинг миллиардеров России по версии журнала Forbes. Данный список опубликован на сайте издания.

Экс-глава нефтяной компании занял первое место в новом рейтинге. Его состояние за 2025 год оценили в 28,7 млрд долларов.

– Первое место: Вагит Алекперов 2025 год: 28,7 млрд долларов, 2024: 28,6 млрд долларов, – отмечают составители рейтинга.

На втором месте списка обосновался гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (28,6 млрд долларов). Третью строчку рейтинга занял глава правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (28,4 млрд долларов).