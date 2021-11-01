Пара злоумышленников похитила из испанского ресторана 45 бутылок дорогого вина

Пара, приехавшая на отдых в Испанию, украла из ресторана 45 бутылок дорого вина общей стоимостью $407 тысяч.

Мужчина с женщиной пришли в дорогой мишленовский ресторан и говорили между собой на английском языке. Сев за стол, они позвали официанта и попросили принести закуску.

Пока сотрудник выполнял их просьбу, мужчина спустился в погреб и успел вынести оттуда 45 бутылок дорогого вина.

«Они были профессионалами и точно знали, что им нужно делать», — рассказал совладелец ресторана, которого цитирует «Газета.ру» со ссылкой на HuffPost.

Среди похищенного оказалось 215-летнее вино Château d’Yquem и шесть бутылок из XIX века. Впрочем, по словам ресторатора, воры не смогут продать алкоголь, потому что все бутылки пронумерованы и занесены в специальный реестр.

«Такое вино уникально. Все коллекционеры знают, что оно есть только у нас», — сказали в ресторане.

В полиции подтвердили, что они начали расследование, но пока не сообщают конкретных деталей.