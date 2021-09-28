Держитесь крепче: всплываем!

Утро выдалось на редкость осеннее, несмотря на пресловутое бабье лето, когда жители столицы мечтают удержать лето и «догнаться» на море и за городом. Но природа, жарившая нас полгода невыносимым зноем, решила, что дозы витамина D было более чем достаточно.

Итак, осенним дождливым, а точнее, ливневым утром, сотрудник «Минвала» спешил на работу, предвкушая задержку автобуса и максимум – забитый донельзя вагон метро в утренний час пик.

Достав с полки обувную пересменку, упаковавшись в куртку и при прихватив большой зонт, он вышел из квартиры, вызвал лифт и спустился вниз. И как только он это сделал, начались приключения и опасности, которые несет бакинский ливень ежегодно. Но как всегда – ни ИВ Ясамальского района, где сотрудник проживает, ни тем более сам сотрудник – как всегда – к непогоде не были готовы. А вот с этого момента, пожалуй, следует более образно описать происходящее.

Первое, что понял автор этих строк, выйдя из блока – до работы наверняка не добраться, так как вся территория двора, по которому предстояло пройти, превратилась в Венецию: скопившаяся во дворе вода доходила чуть ли не до колена, затопив первые три ступеньки спуска из блока. Тоскливо озираясь по сторонам в попытке додуматься, как бы выбраться из водяного плена без лодки и водолазного костюма, он решил, было, вернуться обратно, звонить редактору и сетовать на водяной плен. Но неожиданно пришло спасение в виде соседа-автолюбителя, проплывавшего мимо на своем автомобиле. Сосед пришвартовался около утонувших ступенек блока и любезно предложил подвезти до автобусной остановки. Рассыпаясь в словах благодарности, автор этих строк, зачерпнув воды в ботинки, запрыгнул в салон, успев быстро захлопнуть двери.

«Приготовься, всплываем!», — сказал водитель и медленно поплыл в сторону подъема, с которого во двор стекал водопад дождевой воды. В салон сквозь закрытые двери начала просачиваться вода и пришлось поджимать ноги.

Добравшись до автобусной остановки, где скопилось много народу с зонтами, я вышла из авто и еще долго ждала автобус. Наконец-то он приехал, но салон был настолько плотно забит людьми, что забраться в него не представлялось возможности. Пришлось ждать следующий. Кое-как впихнувшись в салон, удалось добраться до метро. По дороге сквозь залитое дождем стекло пассажиры наблюдали, как из подвальных магазинчиков, расположенных вдоль трассы по ул. Шарифзаде, продавцы вычерпывали ведра воды и, чертыхаясь, выливали на улицу. Подземка, ведущая к входу метро «Иншаатчылар», к счастью, не была залита водой, и потому настроение немного поднялось. Дальнейший путь прошел без приключений, до редакции удалось добраться.

Но другим жителям столицы, пытавшимся добраться до работы, наверняка повезло гораздо меньше. Ливень, обрушившийся на город плотной стеной воды, в очередной раз показал бессилие городских властей, ежегодно (и вот уже много лет) терпящих фиаско перед грозным лицом природы. А ведь еще в 2018 году руководство «Азерсу» сообщало журналистам о строительстве дренажных систем, которые значительно облегчили бы жизнь гражданам во время проливных дождей. Вполне вероятно, что планы сорвала пандемия, так как строительство дренажных систем было запланировано октябрь 2019 года. Но, опять же, пандемия не мешала строить (и сносить) дома, ремонтировать дороги и облицовывать здания. Значит, у «Азерсу» снова что-то «пошло не так».

С самого утра пользователи социальных сетей масштабно делятся фото и видео, сделанных в самых разных частях города: люди, стоящие на остановках, не могут перейти дорогу из-за волн, гуляющих по трасам, отмечается большое количество автомобильных «пробок», из-за которых автобусы не могут вовремя прибыть к месту назначения. Плывущие машины, граждане, проваливающиеся по колено в дождевую воду, затопленные магазины и переходы – это все, увы, реалии нашей бакинской осени, к которой – как всегда – никто не бывает готов. А значит, если ИВ Баку (и прочие районные ИВ) и «Азерсу» не могут предоставить нам, жителям города и окрестностей, нормальные тротуары без ям и колдобин, качественные канализационные решетки, дренажную систему и прочие удобства, необходимые в момент перехода в осенне-зимний сезон, то пусть тогда раздадут всем ласты, лодки и водолазные костюмы – за свой счет, естественно. Возможно, именно с такой оснасткой нам будет легче жить, нежели дождаться того момента, когда столичные власти наконец-то включат голову и начнут действовать в интересах граждан, а не своего кармана.

Яна Мадатова