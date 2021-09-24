Эрдоган заявил, что ждет от Путина изменения подхода по Сирии

24 сентября, 14:54

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ждет от США и России другого подхода по Сирии. Об этом сообщает HaberTurk.

«Ранее ни с одним лидером США не приходилось проходить через такое. Будучи двумя сторонниками НАТО, мы должны придерживаться одной позиции. Однако Америка в настоящее время усерднее поддерживает террористические организации, чем ожидалось», — сказала турецкий лидер.

Он также выразил свое мнение относительно России.

«Как сейчас кажется, Сирия для США не очень актуальна. Вот мы, есть Россия и Иран. У меня также другие ожидания от Путина в отношении Сирии», — подытожил Эрдоган.

По данным информационного агентства «Bloomberg», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях распорядился направить в Сирию несколько тысяч турецких военнослужащих для создания эскалации в Идлибе и недопущения штурма региона российскими и сирийскими военными. По данным издания, это сделано целенаправленно перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Президент России на прошлой неделе встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который был в Москве с необъявленным визитом.

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Военных привлекли к поискам пропавших в июле жителей Дашкесана

24 сентября, 11:12


Продолжаются поиски без вести пропавших 30 июля жителей села Алаханчаллы Исмета Байрамова (2010 г.р.) и Ульфата Рустамова (2000 г.р.).

Об этом сообщил главный инспектор региональной группы Министерства внутренних дел в Гяндже, старший лейтенант полиции Эшгин Гасымов, передает АПА.

Он отметил, что на территории Кяльбаджарского района ведутся интенсивные поисковые работы по поиску указанных лиц: «Предполагается, что пропавшие без вести в туманную погоду, заблудившись, перешли на территорию Кяльбаджарского района, граничащего с селом. Из-за того, что на территории проводятся работы по разминированию, поиски затягиваются».

Э.Гасымов также сказал, что для поиска пропавших помимо соответствующих структур привлечены сотрудники Министерства обороны.

Отметим, что Исмет Байрамов и Ульфат Рустамов 30 июля отправились на пастбище в сельской местности и больше не возвращались.