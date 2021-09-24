Алиев рассказал об отношениях с Путиным и обратился к россиянам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о доверительных отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

«С президентом Путиным мы задаем такой тон и вектор наших отношений, благодаря чему они за последние годы развиваются очень динамично и вышли на качественно новый уровень. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы выйти на новые рубежи.

С президентом России нас связывают очень доверительные отношения. Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, – доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают», – сказал глава государства в интервью журналу «Национальная оборона», передает Minval.az.

Президент также обратился к читателя в России, пожелав, чтобы они больше знали об Азербайджане и правильно понимали реалии нашей страны.

«Эти отношения основаны на дружбе, добрососедстве, взаимных интересах, взаимной поддержке. Я очень много получал писем и телеграмм из России, до сих пор получаю их от россиян – и во время войны, и после. Это письма поддержки, поздравления. Пишут бывшие бакинцы, которые уехали по каким-то причинам в Россию. Пишут и те, кто никогда не был в Азербайджане. Очень многие во время Второй Карабахской войны еще больше прониклись позитивным отношением к нашей стране.

Что касается дальнейшего развития двусторонних отношений – у нас все определено, сейчас уже есть шесть дорожных карт, по которым работаем: экономические, транспортные, энергетические, гуманитарные. Мы также активно работаем над вопросами, связанными с молодежным обменом, запланирован – хотя пандемия немного помешала – российско-азербайджанский молодежный форум. Время летит быстро, выросло новое поколение. Важно, чтобы молодежь Азербайджана и России росли в дружбе и согласии. Потому что это большая ценность для нас и для России, ведь мы соседние государства. Не всегда между соседями отношения складываются так, как между нами», – подчеркнул президент.

Алиев также коснулся вопроса отношения к России в Азербайджане, отметив, что оно всегда было позитивным.

«Здесь, конечно, я должен сказать без ложной скромности, что в первую очередь – это заслуга президентов двух стран, но и всех других членов команды, и общественности. И вот такой показатель: можно сказать, до пандемии последний год около миллиона россиян приезжало в Азербайджан. Этот показатель, который вырос практически в два раза за короткое время, – показатель комфортности. Потому что едут туда, где чувствуют себя комфортно, чувствуют себя как дома. Ну и отношение к России в Азербайджане всегда было позитивным и продолжает таковым оставаться.

Хотел бы воспользоваться возможностью вашей аудитории, пригласить россиян приезжать – пандемия уже как бы сходит на нет – в Азербайджан, приезжать в Карабах, в эти прекрасные живописные места, еще лучше узнать Азербайджан и укреплять нашу дружбу. И успехов, конечно, россиянам во всех делах!», – заключил президент.