Алиев высоко оценил деятельность российских миротворцев и отметил особую роль России

В взаимоотношениях Азербайджана и России наступил новый этап. Об этом рассказал в интервью журналу «Национальная оборона» президент Ильхам Алиев, передает Minval.az.

«Сейчас у нас новый этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе. Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности».

И, конечно, рассчитываем, что будет идти и процесс примирения между армянами и азербайджанцами. Мы тоже соседи и никуда друг от друга не денемся. Поэтому надо эти реалии правильно воспринимать. И тут роль России, конечно, очень важна, и мы видим, что эта роль очень позитивная», – подчеркнул глава страны.