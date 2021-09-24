Ильхам Алиев — о применении Bayraktar в Карабахе: Тут ошибок у нас не было

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о применении Bayraktar ТВ2 во время 44-дневной войны войны в Карабахе.

«Что касается Bayraktar ТВ2, то в боевых действиях 44-дневной войны они постоянно находились в воздухе. Конечно, иной раз погодные условия создавали препятствия, но поскольку в основном погода была ясная, эти БПЛА применялись практически ежедневно, может быть с какими-то небольшими перерывами. А вот координировать и синхронизировать одновременное применение израильских и турецких БПЛА, конечно, требовало большого мастерства. И перечень целей у них был разный, поскольку поражающая мощность барражирующего боеприпаса выше, чем у ракет, которыми оснащен Bayraktar ТВ2.

Стратегические цели, крупные военные объекты были поражены с использованием Harop, а бронетехника и другие цели в основном поражались Bayraktar ТВ2. Но барражирующий боеприпас – оружие однократного применения, поэтому очень тщательно подходили к выбору целей, для атаки которых использовались Harop.

Как вы правильно отметили, Bayraktar ТВ2 помимо ударных осуществляет также и разведывательные функции, поэтому важно было координировать их действия с системами артиллерийского огня, с авиацией, и это, конечно, требовало огромного профессионализма, совершенных навыков, поскольку все было весьма непросто. Очень непросто. И я должен сказать, что во время ведения военных действий именно здесь у нас ошибок не было.

Были отдельные недостатки другого характера, мы их исправляли по ходу ведения войны. Я далек от того, чтобы идеализировать каждый наш шаг. Мы должны говорить правду и своему народу, в том числе и армейскому руководству. Я обращал их внимание на отдельные просчеты, но в целом они не носили фундаментального характера. Но вот в том, что касается применения беспилотных летательных аппаратов, тут ошибок у нас не было», — рассказал Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона».