Главы МИД РФ и Франции в Нью-Йорке обсудили Карабах

24 сентября, 07:54

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН выразили обоюдный настрой на работу по стабилизацию обстановки в Карабахе, сообщает МИД РФ.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшую работу в деле стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что «затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес».

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Азербайджан инициировал судебный процесс против Армении

23 сентября, 23:06

Азербайджан подал в Международный суд ООН на Армению за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в сообщении Международного суда.

«По словам заявителя, Армения участвовала и продолжает совершать серию дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения. Заявитель утверждает, что Армения как прямыми, так и косвенными средствами продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком уровне своего правительства», — говорится в сообщении.