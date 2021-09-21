В Зальцбурге открыл двери Дом Азербайджана

21 сентября в австрийском городе Зальцбург состоялась официальная церемония открытия Дома Азербайджана.

В открытии приняли участие руководство и сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Австрии, почетного консульства Азербайджана в Зальцбурге, Центра азербайджанской культуры, а также наши соотечественники, живущие в Австрии, представители местной общественности, уточняет АЗЕРТАДЖ.

Мероприятие открыл вступительным словом посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли. В своем выступлении он рассказал о положении азербайджанской общины в Австрии, организации диаспорской деятельности и проделанной работе, отметил, что одним из главных направлений диаспорской деятельности является пропаганда азербайджанской культуры среди местной общественности. Говоря о положительном развитии азербайджано-австрийских двусторонних связей, посол одобрил деятельность функционирующего в Вене Центра азербайджанской культуры в развитии культурных связей. Он выразил уверенность в том, что открытие в Зальцбурге Дома Азербайджана послужит импульсом для развития связей между странами.

Почетный консул Азербайджана по федеральным провинциям Зальцбург, Тирол и Форарлберг Михаэль Хайнрици в своем выступлении выразил удовлетворение открытием Дома Азербайджана в Зальцбурге, имеющим статус неофициальной столицы Австрии. Он отметил, что наряду с тем, что здесь будут собираться члены диаспоры, также имеется возможность для организации в этом месте различных культурных мероприятий и воскресной школы.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в своем выступлении проинформировал о созданных в зарубежных странах домах Азербайджана и их деятельности. Было отмечено, что, несмотря на ограничения, возникшие в связи с пандемией коронавируса, организована успешная деятельность домов Азербайджана и их ряды расширились. Доводя до внимания, что открытый сегодня в городе Зальцбург Дом Азербайджана является 15-м по счету, Ф.Мурадов отметил, что до 2024 года планируется увеличить их количество до 26.

Председатель комитета отметил, что Дом Азербайджана, в первую очередь, является пространством, где собираются члены азербайджанской общины, здесь они смогут более эффективно организовать свою диаспорскую деятельность. В то же время, одобряя работу домов Азербайджана и координационных советов за рубежом в период пандемии, а также Товузских событий и 44-дневной войне, Ф.Мурадов отметил, что в диаспорской деятельности наших соотечественников уже начался новый этап, предстоит решать большие задачи. Благодаря реформам, осуществляемым Азербайджанским государством, наша диаспора добивается новых успехов. В этом направлении на азербайджанскую общину Австрии возложены большие задачи и создаваемые Дома Азербайджана сыграют роль для объединения членов общины, а также плодотворной организации с единого центра их деятельности.

Затем были продемонстрированы видеоролики, посвященные деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и поездке представителей диаспоры в Шушу.

Председатель Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов выступил с речью отчетного характера, был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность организации со дня ее создания по сегодняшний день.

В художественной части церемонии открытия выступили с концертной программой заслуженные артисты — тарист Сахиб Пашазаде и исполнитель на нагаре Кямран Керимов. В программе прозвучали народные песни, были представлены танцы и мугамные композиции.