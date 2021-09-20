Иран ожидает от Армении скорейшего строительства альтернативной дороги через Горис

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахша Зогури выразил надежду, что альтернативная дорога через Горис будет построена как можно скорее.

«После 44-дневной Карабахской войны была достигнута трехсторонняя договоренность о мире между Арменией, Азербайджаном и Россией. После этого начались переговоры о делимитации. Согласно картам Советского Союза, два участка дороги Горис-Капан Армении принадлежат Азербайджану, однако было достигнуто соглашение о беспрепятственном продвижении транспорта до начала процесса демаркации.

Сейчас, как вы знаете, на некоторых участках дороги Горис-Капан азербайджанские полицейские и пограничники уже несколько дней останавливают водителей, перевозящих иранские грузы в Армению, в качестве таможенной пошлины взимают определенные суммы с иранских водителей. Азербайджан за каждый въезд и выезд иностранных транспортных средств взимает дорожный налог.

Иранская сторона, в том числе и посольство, прилагает усилия, чтобы, чем вопрос разрешился как можно скорее, и до этого ожидаем от правительства Армении, что альтернативный путь в Сюнике будет построен как можно скорее. Речь идет о Татевской дороге, и иранские водители будут осуществлять грузоперевозки по этой дороге в безопасных условиях», — сказал посол.