Иран ожидает от Армении скорейшего строительства альтернативной дороги через Горис

20 сентября, 16:47

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахша Зогури выразил надежду, что альтернативная дорога через Горис будет построена как можно скорее.

«После 44-дневной Карабахской войны была достигнута трехсторонняя договоренность о мире между Арменией, Азербайджаном и Россией. После этого начались переговоры о делимитации. Согласно картам Советского Союза, два участка дороги Горис-Капан Армении принадлежат Азербайджану, однако было достигнуто соглашение о беспрепятственном продвижении транспорта до начала процесса демаркации.

Сейчас, как вы знаете, на некоторых участках дороги Горис-Капан азербайджанские полицейские и пограничники уже несколько дней останавливают водителей, перевозящих иранские грузы в Армению, в качестве таможенной пошлины взимают определенные суммы с иранских водителей. Азербайджан за каждый въезд и выезд иностранных транспортных средств взимает дорожный налог.

Иранская сторона, в том числе и посольство, прилагает усилия, чтобы, чем вопрос разрешился как можно скорее, и до этого ожидаем от правительства Армении, что альтернативный путь в Сюнике будет построен как можно скорее. Речь идет о Татевской дороге, и иранские водители будут осуществлять грузоперевозки по этой дороге в безопасных условиях», — сказал посол.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.