Кремль подтвердил подготовку визита Эрдогана в РФ для переговоров с Путиным

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.