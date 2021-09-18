ОДКБ готовится к внутреннему конфликту

Экспертное сообщество постсоветского пространства продолжает комментировать итоги состоявшегося в Душанбе саммита ОДКБ. Основной темой, как того и следовало ожидать, был Афганистан, откуда выведены западные силы и где к власти пришли талибы. Автором главной сенсации на саммите ОДКБ стал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Как сообщает его пресс-служба, «с учетом ситуации в регионе президент озвучил ряд предложений, в числе которых выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства — члена ОДКБ», а «сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом особое внимание всех государств — членов организации».

Вряд ли кыргызский лидер «рисует черта на стене». Совсем недавно, в мае нынешнего года, Бишкек и Душанбе оказались на грани полномасштабной войны. Как уже по горячим следам событий рассказывал Minval.az, все началось на водозаборе «Головное» на границе двух стран, где возникли вопросы по водопользованию. Это, конечно, еще не повод для войны, но, во-первых, принадлежность водозабора плотно увязана со спорами вокруг анклавов и ведущих к ним дорог, а во-вторых, таких спорных водозаборов, водохранилищ, ГЭС, полей и пастбищ слишком много. В результате эксперты были по-настоящему шокированы скоростью эскалации: началось все с того, что жители приграничных сел забрасывали друг друга камнями, но уже через несколько дней в бой вступила бронетехника, а счет погибших пошёл на десятки…Тогда конфликт погасили, но вот надолго ли— вопрос открытый.

А теперь в Бишкеке прибавился еще один —и весьма серьёзный —повод для беспокойства. Таджикистан оказался если и не в центре, то во всяком случае в «мейнстриме» той «многоходовки», которую реализует Москва после вывода войск из Афганистана. Череда совместных с РФ учений на территории Таджикистана, ради которых в страну доставили танки —это лишь видимая часть. Москву, судя по всему, всерьёз беспокоит еще и интерес Запада к антиталибскому сопротивлению в Афганистане, где одна из самых заметных фигур — этнический таджик Ахмад Масуд, точнее, возможное влияние Запада уже и на Таджикистан. «Заплатить» которому за счет Киргизии —это «классика жанра» российской политики. Плюс ко всему в Кремле не в восторге от того, как стремительно укрепляет свои позиции в Центральной Азии вообще и в Бишкеке в частности Турция. И все это заставляет Бишкек задавать хотя бы самим себе не самый удобный вопрос: а что, если все то оружие, которое было завезено в Душанбе в рамках «афганской» стратегии, будет использовано против Кыргызстана?

То, что свои опасения Жапаров высказал именно в ходе саммита ОДКБ, вполне логично и обоснованно. Другой вопрос, что и на излете СССР, и после его распада Москва предпочитала играть на конфликтах, а не «гасить» их. Только вот в реальности такая политика уже привела к распаду СССР. А сегодня вполне может расколоть изнутри уже ОДКБ. Особенно если в Москве не поймут, что политика «а куда они с подводной лодки денутся» в современном мире уже не работает.

Нурани