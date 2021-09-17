Азербайджан добился роста валютных резервов до $53,2 млрд

17 сентября, 22:04

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-августе 2021 года увеличились на 4,8% — до $53,2 млрд, сообщает Центробанк.

По данным ЦБА, рост резервов обусловлен позитивными тенденциями, в том числе, на нефтяном рынке. В частности, с начала текущего года средняя цена на нефть марки Brent составила $67 за баррель.

«В результате в первом полугодии 2021 года профицит платежного баланса Азербайджана составил $1,9 млрд или 8% ВВП. За счет профицита счета текущих операций, стратегические валютные резервы Азербайджана за 8 месяцев увеличились на 4,8% или на $2,4 млрд — до $53,2 млрд», — подчеркивает ЦБА.

ЦБ отмечает, что за 8 месяцев резервы банка увеличились на 10,6% — до $7 млрд. «Рост резервов банка связан с поступлениями от Международного валютного фонда в результате перераспределения квот», — говорится в заявлении ЦБА.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов, который продолжается в 2018-2021гг.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».