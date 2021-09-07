Старые песни о главном: прививаться или воздержаться?

Итак, с 1 сентября в Азербайджане вступили в силу новые правила, ограничивающие непривитую от коронавируса часть населения страны в посещении ресторанов и молов.

Да, поначалу общественность полагала, что власти не пойдут на столь решительный шаг, ведь вакцинирование – как заявлялось многократно ранее – дело добровольное, и каждый сам решает для себя: прививаться или воздержаться, переждав эпидемию в режиме самоизоляции и строгого соблюдения санитарных норм. Примечательно, что публика не приняла всерьез первый звоночек от властей: запрет на посещение свадеб непривитым гражданам. Но возможность станцевать на свадьбе и отведать торжественного плова оказались не столь сильными мотиваторами, и потому в силу вступили более серьезные ограничения.

Продуманный ход властей достиг своей цели: ежедневно Оперштаб публикует суточную статистику принятых населением вакцин, и в свете последних запретов шкала привитых резко пошла вверх.

Но все равно в соцсетях ежедневно поднимается волна напряженности: многие по-прежнему не верят в чудодейственную силу вакцины, так как в СМИ постоянно публикуют новости о том, что коронавирусом болеют даже те, кто дважды привился разными вакцинами. Именно поэтому люди осторожничают, хотя сначала все шло по обычном сценарию: «пусть сперва привьются другие, и если не умрут, я тоже попробую». В результате привилось очень много народу в стране, никто не умер, правда, отмечался ряд побочных реакций на вакцину, в том числе и на вполне безобидный «Синавак» – в виде повышенной температуры, ломоты в суставах и головных болях в течение суток (иногда и дольше). Врачи спешат успокоить: это нормально, даже хорошо, так как организм дает реакцию на вирус, искусственно введенный в организм посредством прививки.

Но сколько людей – столько мнений. Кто-то считает, что вакцина – не более, чем просто плацебо, раз люди все равно после нее заражаются коронавирусом и достаточно серьезно болеют, хотя врачи уверяли, что вакцинированные переносят заболевание намного легче, чем те, кто отвергает вакцину. А вакцину чаще всего отвергают потому, что она новая, непроверенная, и потому никто не знает, как организм отреагирует на нее не только сегодня, но и в будущем. Помимо этого, появились «страшилки» о грядущем бесплодии, импотенции, «чипе Билла Гейтса» и прочих ужасах.

Подлила масла в огонь и информация о том, что в некоторых странах, к примеру, в Финляндии, за побочные эффекты от антиковидной вакцины гражданам заплатили компенсацию в размере 2000 тысяч евро.

«И если уж на нас ставят опыты, то пусть хотя бы платят за это», — пишут пользователи Фейсбук.

Немалую долю скепсиса, влияющего на настроения граждан, добавляли и так называемые «антиковидники» — таких групп и сообществ, постоянно публикующих тематические статьи и видеоролики на всех языках мира невероятно много в соцсетях, в частности, на «Фейсбуке». Антиковидники объединяются в группы и негативно действуют на расшатанную эпидемией коронавируса психику сегмента.

Но все равно что бы ни говорили, как бы ни сопротивлялись против вакцинирования граждане, этот процесс неизбежен. Общество уже расколото на две части: на тех, кому можно, и тех, кому нельзя. В связи с этим фактом многие чувствуют себя «рабами на галерах», пишут большие статусы о свободе выбора, вспоминают Конституцию, в которой об этой свободе говорится…. Но, тем не менее, процесс уже пошел: все больше народу вакцинируется – несмотря на упаднические настроения в социальных сетях. Согласно информации Оперативного Штаба при Кабинете министров, Общее число вакцинированных в стране составляет 7 236 381, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4 359 737, вторую дозу получили 2 876 644 человека. Получается, что такими темпами мы скоро доберемся до желанного «коллективного иммунитета» и эпидемия постепенно сойдет на «нет». И для того, чтобы это поскорее произошло, нужно просто следовать карантинным правилам, а не искать пути наибольшего сопротивления – в ущерб своему здоровью и здоровью своих близких.

Яна Мадатова